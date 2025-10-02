Tarkvaraarendaja tasu in Greater Seattle Area ettevõttes SAP Concur ulatub $130K year kohta taseme T2 puhul kuni $243K year kohta taseme T4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Seattle Area kogusumma on $185K. Vaata ettevõtte SAP Concur kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
