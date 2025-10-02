Ettevõtete kataloog
SAP Concur
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Brazil

SAP Concur Tarkvaraarendaja Palgad kohas Brazil

Tarkvaraarendaja kogutasu in Brazil ettevõttes SAP Concur on R$238K year kohta taseme T3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Brazil kogusumma on R$186K. Vaata ettevõtte SAP Concur kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T1
(Algajate Tase)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed SAP Concur?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SAP Concur in Brazil on aastase kogutasuga R$295,754. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SAP Concur Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Brazil on R$185,964.

