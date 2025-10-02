Ettevõtete kataloog
Santander UK
  • Greater London Area

Santander UK Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater London Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater London Area kogusumma ettevõttes Santander UK on £96.8K year kohta. Vaata ettevõtte Santander UK kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£96.8K
Tase
L5
Põhipalk
£96.8K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Santander UK?

£121K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

Kaasatud ametinimetused

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Santander UK in Greater London Area on aastase kogutasuga £181,902. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Santander UK Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater London Area on £110,414.

