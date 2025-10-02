Ettevõtete kataloog
Santander Bank
  Greater Sao Paulo

Santander Bank Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Sao Paulo

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Sao Paulo kogusumma ettevõttes Santander Bank on R$126K year kohta. Vaata ettevõtte Santander Bank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Kokku aastas
R$126K
Tase
L2
Põhipalk
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Boonus
R$28.1K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Santander Bank?

R$880K

Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Santander Bank in Greater Sao Paulo on aastase kogutasuga R$224,268. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Santander Bank Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Sao Paulo on R$127,167.

