  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

  • United States

Sanofi Andmeteadlane Palgad kohas United States

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Sanofi on $115K year kohta. Vaata ettevõtte Sanofi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
Kokku aastas
$115K
Tase
L2
Põhipalk
$115K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
2-4 Aastat
Millised on karjääritasemed Sanofi?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Sanofi in United States on aastase kogutasuga $238,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sanofi Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $194,000.

Muud ressursid