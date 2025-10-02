Tarkvaraarendaja tasu in Greater Bengaluru ettevõttes Sandvine ulatub ₹1.29M year kohta taseme Software Engineer I puhul kuni ₹2.03M year kohta taseme Senior Software Engineer I puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹1.65M. Vaata ettevõtte Sandvine kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
