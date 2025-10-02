Ettevõtete kataloog
Sandvine
Sandvine
Sandvine Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Bengaluru

Tarkvaraarendaja tasu in Greater Bengaluru ettevõttes Sandvine ulatub ₹1.29M year kohta taseme Software Engineer I puhul kuni ₹2.03M year kohta taseme Senior Software Engineer I puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹1.65M. Vaata ettevõtte Sandvine kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
(Algajate Tase)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed Sandvine?

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Võrguinsener

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Sandvine in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,753,376. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandvine for the Tarkvaraarendaja role in Greater Bengaluru is ₹1,569,893.

Esiletõstetud töökohad

    Sandvine jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Muud ressursid