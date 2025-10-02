Tarkvaraarendaja tasu in Greater Toronto Area ettevõttes S&P Global ulatub CA$78.3K year kohta taseme L8 puhul kuni CA$105K year kohta taseme L10 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Toronto Area kogusumma on CA$92.9K. Vaata ettevõtte S&P Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$105K
CA$100K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
33%
AASTA 1
33%
AASTA 2
33%
AASTA 3
S&P Global ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33% õigused omandatakse 1st-AASTA (16.50% poolaastas)
33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.50% poolaastas)
33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.50% poolaastas)
