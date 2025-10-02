Ettevõtete kataloog
S&P Global
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Greater Delhi Area

S&P Global Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Delhi Area

Tarkvaraarendaja tasu in Greater Delhi Area ettevõttes S&P Global ulatub ₹1.28M year kohta taseme L8 puhul kuni ₹2.2M year kohta taseme L9 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Delhi Area kogusumma on ₹2.03M. Vaata ettevõtte S&P Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L8
Software Developer I(Algajate Tase)
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
Software Developer II
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
Software Developer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Software Developer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

S&P Global ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (16.50% poolaastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.50% poolaastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.50% poolaastas)



Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes S&P Global in Greater Delhi Area on aastase kogutasuga ₹2,986,581. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte S&P Global Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Delhi Area on ₹1,829,442.

