  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Canada

S&P Global Tarkvaraarendaja Palgad kohas Canada

Tarkvaraarendaja tasu in Canada ettevõttes S&P Global ulatub CA$78.3K year kohta taseme L8 puhul kuni CA$111K year kohta taseme L10 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$96.4K.

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L8
Software Developer I(Algajate Tase)
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
Software Developer II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
Software Developer II
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
Lead Software Developer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

S&P Global ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (16.50% poolaastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.50% poolaastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.50% poolaastas)



Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes S&P Global in Canada on aastase kogutasuga CA$121,642. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte S&P Global Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$92,158.

Muud ressursid