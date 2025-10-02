Ettevõtete kataloog
Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in Mumbai Metropolitan Region kogusumma ettevõttes S&P Global on ₹2.95M year kohta. Vaata ettevõtte S&P Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Kokku aastas
₹2.95M
Tase
L9
Põhipalk
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹447K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
₹13.94M

Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

S&P Global ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (16.50% poolaastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.50% poolaastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.50% poolaastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes S&P Global in Mumbai Metropolitan Region on aastase kogutasuga ₹4,565,631. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte S&P Global Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Mumbai Metropolitan Region on ₹2,952,670.

