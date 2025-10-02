Ettevõtete kataloog
S&P Global Andmeanalüütik Palgad kohas New York City Area

Vaata ettevõtte S&P Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Vajame ainult 4 veel Andmeanalüütik andmete sisestusts ettevõttes S&P Global avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

S&P Global ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (16.50% poolaastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.50% poolaastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.50% poolaastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes S&P Global in New York City Area on aastase kogutasuga $100,800. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte S&P Global Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $80,000.

