Ettevõtete kataloog
S&P Global
S&P Global Palgad

S&P Global palk ulatub $4,029 kogutasus aastas Turundusoperatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $335,168 Ettevõtte Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest S&P Global. Viimati uuendatud: 10/25/2025

Tarkvaraarendaja
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootejuht
Median $89.4K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $290K

Andmeanalüütik
Median $12K
Andmeteadlane
Median $160K
Ärianalüütik
Median $170K
Lahenduste Arhitekt
Median $205K

Data Architect

Raamatupidaja
$111K
Ärioperatsioonid
$124K
Ettevõtte Arendus
$335K
Kliendi Edu
$89.6K
Andmeteaduse Juht
$53.8K
Finantsanalüütik
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Juhtimiskonsultant
$90.8K
Turundus
$89.6K
Turundusoperatsioonid
$4K
Toote Disainer
$104K
Programmijuht
$52.8K
Projektijuht
$55K
Müük
$270K
Müügiinsener
$109K
Tehnilise Programmi Juht
$155K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

S&P Global ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (16.50% poolaastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.50% poolaastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.50% poolaastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes S&P Global on Ettevõtte Arendus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $335,168. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte S&P Global keskmine aastane kogutasu on $89,550.

