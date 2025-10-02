Tehnilise Programmi Juht kogutasu in Albuquerque-Santa Fe Area ettevõttes Sandia National Labs on $205K year kohta taseme Distinguished Member of Technical Staff puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Albuquerque-Santa Fe Area kogusumma on $200K. Vaata ettevõtte Sandia National Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
