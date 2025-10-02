Ettevõtete kataloog
Sandia National Labs
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs Tarkvaraarendaja Palgad kohas Albuquerque-Santa Fe Area

Tarkvaraarendaja tasu in Albuquerque-Santa Fe Area ettevõttes Sandia National Labs ulatub $121K year kohta taseme Member of Technical Staff puhul kuni $169K year kohta taseme Principal Member of Technical Staff puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Albuquerque-Santa Fe Area kogusumma on $125K. Vaata ettevõtte Sandia National Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Member of Technical Staff
(Algajate Tase)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Lisa KompVõrdle Tasemeid

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta
Millised on karjääritasemed Sandia National Labs?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Süsteemiinsener

Teadur

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area on aastase kogutasuga $170,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sandia National Labs Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Albuquerque-Santa Fe Area on $120,000.

Esiletõstetud töökohad

    Sandia National Labs jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Edgenuity
  • Khan Academy
  • Academia
  • MIT Lincoln Laboratory
  • StrongMind
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid