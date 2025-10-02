Tarkvaraarendaja tasu in Albuquerque-Santa Fe Area ettevõttes Sandia National Labs ulatub $121K year kohta taseme Member of Technical Staff puhul kuni $169K year kohta taseme Principal Member of Technical Staff puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Albuquerque-Santa Fe Area kogusumma on $125K. Vaata ettevõtte Sandia National Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
