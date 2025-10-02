Ettevõtete kataloog
Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Palgad kohas Albuquerque-Santa Fe Area

Mediaanne Cybersecurity Analyst tasupaketi in Albuquerque-Santa Fe Area kogusumma ettevõttes Sandia National Labs on $165K year kohta. Vaata ettevõtte Sandia National Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Kokku aastas
$165K
Tase
-
Põhipalk
$160K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$5K
Aastat ettevõttes
15 Aastat
Aastat kogemust
15 Aastat
Millised on karjääritasemed Sandia National Labs?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta

KKK

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en jobFamilies.Cybersecurity Analyst hos Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area ligger på en årlig samlet kompensation på $215,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Sandia National Labs for jobFamilies.Cybersecurity Analyst rollen in Albuquerque-Santa Fe Area er $160,000.

