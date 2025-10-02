Ettevõtete kataloog
Sandia National Labs Mehaanikinsener Palgad kohas San Francisco Bay Area

Mediaanne Mehaanikinsener tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes Sandia National Labs on $212K year kohta. Vaata ettevõtte Sandia National Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Kokku aastas
$212K
Tase
Senior Technical Staff Member
Põhipalk
$212K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Mehaanikinsener ametikoha palgapakett ettevõttes Sandia National Labs in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $263,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sandia National Labs Mehaanikinsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $148,000.

