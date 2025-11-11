Ettevõtete kataloog
Samsung
  • Palgad
  • Riistvara Insener
  • L4
  • India

Riistvara Insener Tase

L4

Tasemed ettevõttes Samsung

Võrdle tasemeid
  1. L2Engineer I
  2. L3Engineer II
  3. L4Senior Engineer
    4. Näita 3 Rohkem tasemeid
Keskmine Aastane Kogutasu
₹30,763
Põhipalk
₹2,418,527
Aktsiaoption ()
₹0
Boonus
₹259,700
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.92M
Viimased palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
