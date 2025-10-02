Ettevõtete kataloog
Salsify
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Portugal

Salsify Tarkvaraarendaja Palgad kohas Portugal

Tarkvaraarendaja kogutasu in Portugal ettevõttes Salsify on €54.9K year kohta taseme Software Engineer 2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Portugal kogusumma on €52.6K. Vaata ettevõtte Salsify kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
(Algajate Tase)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Salsify ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Salsify in Portugal on aastase kogutasuga €99,392. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Salsify Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Portugal on €52,562.

Muud ressursid