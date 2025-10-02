Ettevõtete kataloog
Salesfloor Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Montreal

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Montreal kogusumma ettevõttes Salesfloor on CA$122K year kohta. Vaata ettevõtte Salesfloor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Kokku aastas
CA$122K
Tase
-
Põhipalk
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Salesfloor?

CA$225K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Salesfloor in Greater Montreal on aastase kogutasuga CA$134,485. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Salesfloor Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Montreal on CA$121,892.

