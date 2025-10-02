Ettevõtete kataloog
SailPoint Tarkvaraarenduse Juht Palgad kohas Greater Austin Area

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Greater Austin Area kogusumma ettevõttes SailPoint on $250K year kohta. Vaata ettevõtte SailPoint kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Kokku aastas
$250K
Tase
hidden
Põhipalk
$250K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed SailPoint?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

SailPoint ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes SailPoint in Greater Austin Area on aastase kogutasuga $420,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SailPoint Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Austin Area on $229,000.

