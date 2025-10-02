Tarkvaraarendaja tasu in Greater Austin Area ettevõttes SailPoint ulatub $100K year kohta taseme L2 puhul kuni $211K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Austin Area kogusumma on $142K. Vaata ettevõtte SailPoint kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
SailPoint ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi