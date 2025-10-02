Ettevõtete kataloog
SailPoint
  Greater Austin Area

SailPoint Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Austin Area

Tarkvaraarendaja tasu in Greater Austin Area ettevõttes SailPoint ulatub $100K year kohta taseme L2 puhul kuni $211K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Austin Area kogusumma on $142K. Vaata ettevõtte SailPoint kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
Associate Software Engineer(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
Software Engineer II
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
Senior Software Engineer
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

SailPoint ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SailPoint in Greater Austin Area on aastase kogutasuga $243,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SailPoint Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Austin Area on $141,000.

Muud ressursid