Ettevõtete kataloog
Rover.com
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Full-Stack tarkvarainsener

  • United States

Rover.com Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas United States

Mediaanne Full-Stack tarkvarainsener tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Rover.com on $229K year kohta. Vaata ettevõtte Rover.com kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Mediaan pakk
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Kokku aastas
$229K
Tase
L3
Põhipalk
$229K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
7 Aastat
Aastat kogemust
20 Aastat
Millised on karjääritasemed Rover.com?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Rover.com in United States on aastase kogutasuga $337,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Rover.com Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $150,000.

Esiletõstetud töökohad

    Rover.com jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Life Storage
  • Cushman & Wakefield
  • Copart
  • Nelnet
  • Robert Half
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid