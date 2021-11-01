Ettevõtete kataloog
Roofstock
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Roofstock Palgad

Roofstock palk ulatub $89,550 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $276,375 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Roofstock. Viimati uuendatud: 10/9/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tootejuht
Median $187K
Andmeteadlane
$164K
Juhtimiskonsultant
$172K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Toote Disainer
$195K
Tarkvaraarendaja
$89.6K
Tarkvaraarenduse Juht
$276K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Roofstock on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $276,375. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Roofstock keskmine aastane kogutasu on $179,428.

Esiletõstetud töökohad

    Roofstock jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Bungalow
  • Zumper
  • realtor.com
  • Flyhomes
  • Knock
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid