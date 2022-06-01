Ettevõtete kataloog
Rocket Companies Palgad

Rocket Companies palga vahemik varieerub $75,876 kogu kompensatsioonis aastas Värbaja madalamas otsas kuni $215,735 Andmeteaduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Rocket Companies. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $131K

Backend tarkvara insener

Tootehaldusr
Median $183K
Äri arendus
$199K

Andmeanalüütik
$99K
Andmeteaduse juht
$216K
Andmeteadlane
$109K
Finantsanalüütik
$119K
Personaliosakond
$94.5K
Infotehnoloog
$171K
Turundus
$99.5K
Toote disainer
$171K
Toote disaini juht
$183K
Värbaja
$75.9K
Tarkvaraarenduse juht
$137K
Lahendusarhitekt
$186K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Rocket Companies on Andmeteaduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $215,735. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Rocket Companies mediaan aastane kogukompensatsioon on $136,680.

