Roblox Tehniliste spetsialistide värbaja Palgad

Tehniliste spetsialistide värbaja tasu in United States ettevõttes Roblox ulatub $213K year kohta taseme IC4 puhul kuni $262K year kohta taseme M1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $195K. Vaata ettevõtte Roblox kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$213K
$180K
$33.3K
$0
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

45%

AASTA 1

35%

AASTA 2

20%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Roblox ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 45% õigused omandatakse 1st-AASTA (11.25% kvartaliti)

  • 35% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.75% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (5.00% kvartaliti)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Roblox ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.25% kvartaliti)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.25% kvartaliti)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.25% kvartaliti)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Roblox ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



KKK

Kõrgeima palgaga Tehniliste spetsialistide värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Roblox in United States on aastase kogutasuga $370,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Roblox Tehniliste spetsialistide värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $220,000.

