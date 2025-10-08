Ettevõtete kataloog
Roblox UX disainer Palgad kohas San Francisco Bay Area

UX disainer tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Roblox ulatub $176K year kohta taseme IC1 puhul kuni $470K year kohta taseme IC6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $350K. Vaata ettevõtte Roblox kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
IC1
Product Designer
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Vaata 5 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

45%

AASTA 1

35%

AASTA 2

20%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Roblox ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 45% õigused omandatakse 1st-AASTA (11.25% kvartaliti)

  • 35% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.75% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (5.00% kvartaliti)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Roblox ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.25% kvartaliti)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.25% kvartaliti)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.25% kvartaliti)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Roblox ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



KKK

Kõrgeima palgaga UX disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Roblox in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $590,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Roblox UX disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $385,000.

