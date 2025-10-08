UX disainer tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Roblox ulatub $176K year kohta taseme IC1 puhul kuni $470K year kohta taseme IC6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $350K. Vaata ettevõtte Roblox kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
IC1
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
45%
AASTA 1
35%
AASTA 2
20%
AASTA 3
Roblox ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
45% õigused omandatakse 1st-AASTA (11.25% kvartaliti)
35% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.75% kvartaliti)
20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (5.00% kvartaliti)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
AASTA 1
33%
AASTA 2
33%
AASTA 3
Roblox ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.25% kvartaliti)
33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.25% kvartaliti)
33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.25% kvartaliti)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Roblox ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.