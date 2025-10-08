Ettevõtete kataloog
Robinhood
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Turvalisuse tarkvarainsener

Robinhood Turvalisuse tarkvarainsener Palgad

Turvalisuse tarkvarainsener kogutasu in United States ettevõttes Robinhood on $531K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $520K. Vaata ettevõtte Robinhood kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
IC3(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
IC5
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
IC6
$531K
$240K
$273K
$17.7K
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Robinhood ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

100%

AASTA 1

Aktsia tüüp
RSU

Robinhood ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 100% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Turvalisuse tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Robinhood in United States on aastase kogutasuga $665,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Robinhood Turvalisuse tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $533,000.

Esiletõstetud töökohad

    Robinhood jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Interactive Brokers
  • PJT Partners
  • Affirm
  • Marqeta
  • Upstart
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid