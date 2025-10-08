Ettevõtete kataloog
Robinhood
Robinhood Full-Stack tarkvarainsener Palgad

Full-Stack tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Robinhood ulatub $198K year kohta taseme L1 puhul kuni $903K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $381K.

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
IC3(Algajate Tase)
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
IC4
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
IC5
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
IC6
$ --
$ --
$ --
$ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Robinhood ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

100%

AASTA 1

Aktsia tüüp
RSU

Robinhood ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 100% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Robinhood in United States on aastase kogutasuga $902,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Robinhood Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $402,000.

