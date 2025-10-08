Backend tarkvarainsener tasu in Greater Toronto Area ettevõttes Robinhood ulatub CA$148K year kohta taseme L1 puhul kuni CA$201K year kohta taseme L2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Toronto Area kogusumma on CA$209K. Vaata ettevõtte Robinhood kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Robinhood ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
100%
AASTA 1
Robinhood ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
100% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% kvartaliti)