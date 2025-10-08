Ettevõtete kataloog
RLDatix Full-Stack tarkvarainsener Palgad

Mediaanne Full-Stack tarkvarainsener tasupaketi in North Macedonia kogusumma ettevõttes RLDatix on MKD 345K year kohta. Vaata ettevõtte RLDatix kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Mediaan pakk
company icon
RLDatix
Software Engineer
Skopje, AR, North Macedonia
Kokku aastas
MKD 345K
Tase
L6
Põhipalk
MKD 345K
Stock (/yr)
MKD 0
Boonus
MKD 0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes RLDatix in North Macedonia on aastase kogutasuga MKD 2,294,589. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte RLDatix Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in North Macedonia on MKD 345,402.

