Rivos
  • Palgad
  • Riistvarainsener

  • ASIC Engineer

Rivos ASIC Engineer Palgad

Mediaanne ASIC Engineer tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Rivos on $200K year kohta. Vaata ettevõtte Rivos kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Mediaan pakk
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Kokku aastas
$200K
Tase
L5
Põhipalk
$200K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
14 Aastat
Millised on karjääritasemed Rivos?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Rivos ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga ASIC Engineer ametikoha palgapakett ettevõttes Rivos in United States on aastase kogutasuga $240,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Rivos ASIC Engineer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $200,000.

Muud ressursid