  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Full-Stack tarkvarainsener

  • United States

Rivian Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas United States

Full-Stack tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Rivian ulatub $164K year kohta taseme RIV-3 puhul kuni $342K year kohta taseme RIV-7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $289K. Vaata ettevõtte Rivian kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
RIV-3
Software Engineer I(Algajate Tase)
$164K
$132K
$30.5K
$1.7K
RIV-4
Software Engineer II
$182K
$150K
$29.5K
$2.7K
RIV-5
Senior Software Engineer
$234K
$181K
$44.4K
$8.4K
RIV-6
Staff Software Engineer
$278K
$199K
$66.2K
$13.2K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

50%

AASTA 1

50%

AASTA 2

Aktsia tüüp
RSU

Rivian ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 50% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% kvartaliti)

  • 50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Rivian ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Rivian ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Rivian in United States on aastase kogutasuga $388,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Rivian Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $265,000.

