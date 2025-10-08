Full-Stack tarkvarainsener tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Rivian ulatub $162K year kohta taseme RIV-3 puhul kuni $277K year kohta taseme RIV-6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $210K. Vaata ettevõtte Rivian kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
RIV-3
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
50%
AASTA 1
50%
AASTA 2
Rivian ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
50% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% kvartaliti)
50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Rivian ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Rivian ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)