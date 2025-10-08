Manufacturing Engineer tasu in Greater Los Angeles Area ettevõttes Rivian ulatub $108K year kohta kuni $272K. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Los Angeles Area kogusumma on $170K. Vaata ettevõtte Rivian kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
$186K
$145K
$38.3K
$3.3K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
50%
AASTA 1
50%
AASTA 2
Rivian ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
50% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% kvartaliti)
50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)
