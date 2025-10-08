Ettevõtete kataloog
Rivian
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Mehaanikinsener

  • Manufacturing Engineer

  • Greater Los Angeles Area

Rivian Manufacturing Engineer Palgad kohas Greater Los Angeles Area

Manufacturing Engineer tasu in Greater Los Angeles Area ettevõttes Rivian ulatub $108K year kohta kuni $272K. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Los Angeles Area kogusumma on $170K. Vaata ettevõtte Rivian kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
RIV-3
Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Mechanical Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
Senior Mechanical Engineer
$186K
$145K
$38.3K
$3.3K
RIV-6
Staff Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

50%

AASTA 1

50%

AASTA 2

Aktsia tüüp
RSU

Rivian ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 50% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% kvartaliti)

  • 50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Rivian ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Rivian ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Mehaanikinsener pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Manufacturing Engineer ametikoha palgapakett ettevõttes Rivian in Greater Los Angeles Area on aastase kogutasuga $272,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Rivian Manufacturing Engineer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Los Angeles Area on $170,000.

Esiletõstetud töökohad

    Rivian jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Lucid Motors
  • ChargePoint
  • Aeva
  • Amazon
  • Yahoo
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid