Rivian and Volkswagen Group Technologies
Backend tarkvarainsener Palgad kohas United States

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Rivian and Volkswagen Group Technologies on $194K year kohta. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Mediaan pakk
company icon
Software Engineer
Palo Alto, CA
Kokku aastas
$194K
Tase
L4
Põhipalk
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Boonus
$8K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States on aastase kogutasuga $326,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Rivian and Volkswagen Group Technologies Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $193,500.

