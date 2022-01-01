Ettevõtete kataloog
Ritual
Ritual Palgad

Ritual palga vahemik varieerub $96,768 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $243,040 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Ritual. Viimati uuendatud: 8/21/2025

$160K

Administratiivassistent
$112K
Turundus
$102K
Turunduse operatsioonid
$131K

Toote disainer
$99.5K
Tootehaldusr
$241K
Tarkvaraarendaja
$96.8K
Tarkvaraarenduse juht
$243K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Ritual on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $243,040. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Ritual mediaan aastane kogukompensatsioon on $112,200.

