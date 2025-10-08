Ettevõtete kataloog
Riskified
  • Tel Aviv Metropolitan Area

Riskified Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas Tel Aviv Metropolitan Area

Mediaanne Full-Stack tarkvarainsener tasupaketi in Tel Aviv Metropolitan Area kogusumma ettevõttes Riskified on ₪495K year kohta. Vaata ettevõtte Riskified kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Mediaan pakk
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Kokku aastas
₪495K
Tase
L2
Põhipalk
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Boonus
₪33.7K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Riskified?

₪566K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Riskified in Tel Aviv Metropolitan Area on aastase kogutasuga ₪645,885. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Riskified Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Tel Aviv Metropolitan Area on ₪486,495.

Muud ressursid