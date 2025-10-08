Ettevõtete kataloog
Riskified
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Backend tarkvarainsener

Riskified Backend tarkvarainsener Palgad

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in Israel kogusumma ettevõttes Riskified on ₪457K year kohta. Vaata ettevõtte Riskified kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Mediaan pakk
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Kokku aastas
₪457K
Tase
Software Developer II
Põhipalk
₪418K
Stock (/yr)
₪39.8K
Boonus
₪0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Riskified?

₪566K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₪106K+ (mõnikord ₪1.06M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Riskified in Israel on aastase kogutasuga ₪544,294. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Riskified Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪479,589.

Esiletõstetud töökohad

    Riskified jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • NetApp
  • Visa
  • Autodesk
  • Akamai
  • Citrix
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid