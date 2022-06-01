Ettevõtete kataloog
Riskified
Riskified Palgad

Riskified palk ulatub $96,592 kogutasus aastas Inimressursid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $206,500 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Riskified. Viimati uuendatud: 9/18/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $142K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

DevOps insener

Müük
Median $207K
Äri Arendus
$162K

Andmeanalüütik
$131K
Andmeteadlane
$129K
Inimressursid
$96.6K
Turundusoperatsioonid
$118K
Toote Disainer
$122K
Tootejuht
$173K
Müügiinsener
$189K
Tarkvaraarenduse Juht
$199K
Lahenduste Arhitekt
$159K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Riskified on Müük aastase kogutasuga $206,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Riskified keskmine aastane kogutasu on $150,508.

Muud ressursid