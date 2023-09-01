Ettevõtete kataloog
Rise8
Rise8 Palgad

Rise8 palk ulatub $175,000 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $211,446 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Rise8. Viimati uuendatud: 9/18/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $175K
Toote Disainer
$185K
Tootejuht
$211K

KKK

The highest paying role reported at Rise8 is Tootejuht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,446. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rise8 is $184,598.

