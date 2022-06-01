Ettevõtete kataloog
Rise People
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Rise People Palgad

Rise People palk ulatub $40,079 kogutasus aastas Tekstikirjutaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $118,286 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Rise People. Viimati uuendatud: 9/18/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tekstikirjutaja
$40.1K
Tootejuht
$60.8K
Tarkvaraarendaja
Median $96K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tarkvaraarenduse Juht
Median $118K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Rise People on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $118,286. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Rise People keskmine aastane kogutasu on $78,387.

Esiletõstetud töökohad

    Rise People jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Security Compass
  • Vidyard
  • MessageBird
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid