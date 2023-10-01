Ettevõtete kataloog
Rise Interactive
Rise Interactive Palgad

Rise Interactive palk ulatub $43,210 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $165,825 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Rise Interactive. Viimati uuendatud: 9/18/2025

$160K

Turundus
$49.8K
Tootejuht
$166K
Tarkvaraarendaja
$43.2K

KKK

በRise Interactive ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Tootejuht at the Common Range Average level ነው የ$165,825 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በRise Interactive የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $49,750 ነው።

Muud ressursid