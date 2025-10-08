Videomängude tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Riot Games ulatub $141K year kohta taseme P1 puhul kuni $371K year kohta taseme P5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $247K. Vaata ettevõtte Riot Games kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
