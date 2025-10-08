Full-Stack tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Riot Games ulatub $140K year kohta taseme P1 puhul kuni $292K year kohta taseme P4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $215K. Vaata ettevõtte Riot Games kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
