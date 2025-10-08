Backend tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Riot Games ulatub $133K year kohta taseme P1 puhul kuni $430K year kohta taseme P5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $282K. Vaata ettevõtte Riot Games kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
