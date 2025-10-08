Ettevõtete kataloog
RingCentral
  • Full-Stack tarkvarainsener

RingCentral Full-Stack tarkvarainsener Palgad

Full-Stack tarkvarainsener kogutasu in India ettevõttes RingCentral on ₹2.59M year kohta taseme L1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹2.71M. Vaata ettevõtte RingCentral kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
(Algajate Tase)
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

RingCentral ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes RingCentral in India on aastase kogutasuga ₹4,661,832. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte RingCentral Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,692,442.

Muud ressursid