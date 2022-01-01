Ettevõtete kataloog
Replicated
Replicated Palgad

Replicated palk ulatub $170,000 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $245,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Replicated. Viimati uuendatud: 10/24/2025

Tarkvaraarendaja
Median $170K
Müügiinsener
$216K
Tarkvaraarenduse Juht
$245K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Replicated ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (1.04% perioodi kohta)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.04% perioodi kohta)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (1.04% perioodi kohta)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Replicated on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $245,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Replicated keskmine aastane kogutasu on $215,761.

