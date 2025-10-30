Ettevõtete kataloog
Mediaanne Toote Juht tasupaketi in India kogusumma ettevõttes RemoteLock on ₹6.11M year kohta. Vaata ettevõtte RemoteLock kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Mediaan pakk
company icon
RemoteLock
Senior Product Manager
Chennai, TN, India
Kokku aastas
₹6.11M
Tase
hidden
Põhipalk
₹5.76M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹348K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed RemoteLock?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes RemoteLock in India on aastase kogutasuga ₹6,185,359. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte RemoteLock Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹6,108,716.

