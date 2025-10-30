Tarkvaraarenduse Juht tasu in United States ettevõttes Remitly ulatub $388K year kohta taseme Engineering Manager III puhul kuni $553K year kohta taseme Director of Engineering puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $415K. Vaata ettevõtte Remitly kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Remitly ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)