Keskmine Finantsanalüütik kogutasu in Israel ettevõttes Remitly ulatub ₪313K kuni ₪445K year kohta. Vaata ettevõtte Remitly kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Keskmine Kogutasu

₪354K - ₪403K
Israel
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₪313K₪354K₪403K₪445K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Remitly ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Finantsanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Remitly in Israel on aastase kogutasuga ₪444,854. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Remitly Finantsanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪312,906.

